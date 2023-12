intervento del segretario generale mauro nobile presso l'audizione della commissione sanità del consiglio di regione lombardia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 14 dicembre il Segretario Generale di FIALS Milano, Mauro Nobile, ha partecipato all'audizione della Commissione Sanità del Consiglio di Regione Lombardia. Dopo aver ringraziato la Presidente della Commissione Patrizia Bassi ha fornito un contributo significativo su due temi di rilevante importanza per il settore: il caro vita in Lombardia e il riconoscimento di carriera per i Professionisti dell'Area Tecnica, della Riabilitazione e della Prevenzione. CARO VITA IN REGIONE LOMBARDIA: problematica del caro vita, in particolare a Milano, la città più colpita in Lombardia e la seconda più costosa d'Italia. Ha proposto interventi immediati, tra cui la messa a disposizione di alloggi a prezzo calmierato e l'accesso alle case popolari per i Professionisti. Inoltre, ha sollevato la questione del blocco delle case ALER e la necessità di fornire linee guida applicative per un bando unico regionale. RICONOSCIMENTO DI CARRIERA: Riguardo al riconoscimento di carriera, Nobile ha sottolineato le sfide nell'accesso agli incarichi di funzione per i Professionisti dell'Area Tecnica, della Riabilitazione e della Prevenzione. Ha proposto la revisione dei modelli organizzativi, l'istituzione di figure dirigenziali ad hoc e la preservazione dei finanziamenti alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR). Ha inoltre evidenziato la necessità di riconoscere il rischio lavorativo legato al COVID-19 con l'attribuzione dell'indennità di malattie infettive. Il Segretario Generale ha concluso sottolineando che la strada è ancora lunga e che è fondamentale continuare a condurre battaglie con la Politica per garantire diritti, dignità e opportunità per i Professionisti dell'area. A latere dell’intervento il Presidente della IX Commissione “Sostenibilità sociale, casa e famiglia”, Emanuele Monti, ha espresso l’intenzione di approfondire il tema delle Case Popolari per professionisti del settore Sanitario anche nella sua Commissione. FIALS Milano rimane impegnata nella promozione e difesa degli interessi dei suoi associati, lavorando con tutte le parti coinvolte per un sistema sanitario più equo e sostenibile.