"jack e jill - una storia d'amore" in scena il 27 e il 28 gennaio ad alta luce teatro

Sabato 27 Gennaio alle ore 20.30 e Domenica 28 Gennaio alle ore 16.30 ad Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190, Milano) va in scena “Jack e Jill – una storia d’amore” di Jane Marti, con la regia di Luca Spadaro e interpretato da Sebastiano Bottari e Carolina Leporatti. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2023/2024 di Alta Luce Teatro, “Urla e biancheggia il mar”. Una storia d’amore contemporanea, tra Cechov e Woody Allen, tra dramma e commedia. Un uomo e una donna si incontrano. Il loro desiderio di amare, impellente e confuso, li avvicina. È il primo passo dentro al labirinto di una relazione. Gesti e parole che tutti conosciamo vengono osservati sotto alla lente d’ingrandimento del teatro. Una commedia che, come uno specchio, ci mostra qualcosa che risuona in ognuno di noi. I nomi dei protagonisti (Jack e Jill) sono per il pubblico anglofono paradigmatici, quasi che si dicesse “lui e lei”. Una coppia di Jedermann (o Jedermensch) in cui ognuno può riconoscersi, fatte salve le differenze geografiche e sociali. La storia segue un ritmo rapido e incalzante: dopo il primo sguardo la coppia pare trovarsi lungo un piano inclinato. Salti di tempo e di luogo si succedono con fluida velocità, senza cambi di scenografia. Tra una scena e l’altra i personaggi si rivolgono direttamente al pubblico, dichiarando agli spettatori i loro dubbi e le loro speranze e quasi confrontandosi con loro. Come sempre accade per le produzioni di TdE, l’elemento centrale della creazione scenica è l’attore/l’attrice in scena, nella purezza del suo corpo esibito al corpo. Una volontà che influenza anche la scenografia: come in un teatro elisabettiano o in un laboratorio scentifico, lo spazio è scarno, astratto. Pochi oggetti per nulla connotati fanno da sfondo alla commedia: ciò che si vede sono i due attori, un uomo e una donna, nella concretezza del loro caos. DATE E ORARIO Sabato 27 Gennaio ore 20.30 Domenica 28 Gennaio ore 16.30 LUOGO ALTA LUCE TEATRO Alzaia Naviglio Grande, 190, Milano PREZZI Intero: 15€ +2€ tessera associativa ridotto under 25 e over 65: 12€+2€ tessera associativa