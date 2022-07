La calata d'estate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Spettatrici e spettatori vivono e raccontano l’offerta culturale della città in un fine settimana d’estate: spazi, atmosfere e pubblico di spettacoli, concerti, film, mostre, eventi.” Il 29, 30 e 31 luglio 2022 va in scena a Roma e Milano un’edizione speciale de “La Calata”, l’evento ideato e realizzato da Casa dello Spettatore. Dopo le 8 edizioni che dal 2017 al 2021 hanno focalizzato l’attenzione sulla vita teatrale delle tre principali città italiane: Roma, Milano e Napoli, Casa dello Spettatore ha deciso di includere anche La Calata nel percorso di ricerca che negli ultimi anni ha messo in dialogo sempre più spesso e in diverse forme la visione del teatro e dello spettacolo dal vivo con le diverse forme di spettacolarità e di fruizione culturale che quotidianamente sperimentiamo ad ogni età. La Calata estiva è quindi un ulteriore passo nella raccolta, nello studio e nell’analisi delle esperienze di visione che spettatrici e spettatori di ogni età – cittadini e turisti – possono sperimentare nei mesi estivi: teatro, cinema, musica, arte, eventi che si offrono in spazi e in orari diversi rispetto alle canoniche “stagioni” ridisegnando il volto delle città, tra centro e periferia. La Calata, come sempre, è quindi un invito a inserire la propria esperienza – con un breve testo e qualche immagine – all’interno di un racconto collettivo: sguardi e voci di spettatrici e spettatori di ogni età rispetto alla varietà delle proposte che soggetti pubblici e privati organizzano e promuovono nei mesi estivi. PARTECIPAZIONE GRATUITA È possibile partecipare in uno solo o in più giorni Scrivere entro il 24 luglio 2022 con oggetto “La Calata” a lacalata.milano@casadellospettatore.it indicare: nome, cognome (nel dossier finale verrà pubblicata soltanto l’iniziale), numero di telefono (non verrà pubblicato), età, professione e necessariamente, giorno o giorni preferiti o disponibili