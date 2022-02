La Gingko biloba in largo la foppa/via varese, patrimonio verde per tutti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo ben due atti di vandalismo nel 2020 e 2021 che hanno dimezzato la chioma del maestoso esemplare di Ginkgo biloba in largo La Foppa, martedì 22 febbraio alle ore 10.00 Green City Italia renderà pubblica la denuncia/querela presentata al Tribunale di Milano, per il danno arrecato all’intera collettività, ricordando che il verde pubblico è patrimonio di tutti i milanesi! In tale occasione Laura Gatti con la squadra dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano del Comune di Milano effettuerà un secondo intervento di potatura di riforma sulla Ginkgo biloba per tentare la formazione di una nuova chioma. Al contempo i volontari Green City Italia costituiranno ai piedi dell’albero un tappeto di erika, che con il suo colore viola sarà simbolo di “conversione” lanciando anche un messaggio di speranza per il futuro! Vi aspettiamo numerosi insieme all’Assessore all’Ambiente del Comune di Milano Elena Grandi e al presidente di Green City Italia Andreas Kipar!