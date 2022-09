La scuola dell'infanzia martiri oscuri lancia un crowdfunding per portare l'arte a scuola e promuovere la cultura tra i piccoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Portare l’arte a scuola per promuovere la cultura anche tra i più piccoli. Questo è l’obiettivo di “Un’opera d’arte gigante nel giardino dei più piccoli”, la campagna di raccolta fondi lanciata dai genitori della scuola dell’infanzia Martiri oscuri 7 di Milano per portare l’installazione Cariatidi Contemporanee dell’artista Olimpia Zagnoli, già esposta al fuorisalone 2022 presso il Circolo Filologico Milanese, all’interno dell’istituto, rendendo così l’arte fruibile anche ai bambini. L’iniziativa, cui si può contribuire con una donazione su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - si concluderà tra poco più di un mese e ha già riscosso un notevole successo: dei 4.000 euro necessari per sostenere le spese relative al trasporto, all’installazione e alla messa in sicurezza, è già stata raccolta più della metà della cifra. Ora serve ancora un piccolo aiuto per tradurre questo progetto in realtà. “Crediamo molto in questa iniziativa” - spiegano i promotori della campagna “perché significa portare in un contesto educativo un’opera d’arte di livello internazionale. Sarà così possibile avvicinare i bambini alla bellezza in modalità ludica, poter toccare con mano l'arte contemporanea, confrontarcisi quotidianamente e apprezzarla in una location all’aperto con lo scorrere delle stagioni”. L’opera, che misura 12 metri di larghezza per 5,5 metri di altezza, sarà infatti allocata tramite un sistema di tiranti, in tutta sicurezza per i piccoli e grandi ospiti della scuola, nel giardino interno, addossata al muro di cinta - oggi spoglio - rimanendo alla portata di tutti i bambini. Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/unopera-darte-gigante-nel-giardino-dei-piu-piccoli/