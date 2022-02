al museo popoli e culture del centro pime laboratorio "animali strabilianti”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Fin dai tempi antichi, gli animali ricoprono particolari significati simbolici all'interno di tante culture che attribuiscono loro poteri e doti straordinarie. Le popolazioni dell’Amazzonia indossano copricapi con piume di pappagalli, volatili connessi con le forze del cielo, mentre in Cina gli sposi indossano abiti ricamanti con raffigurazioni di pipistrelli come augurio di felicità. Queste tradizioni sono testimoniate da diversi oggetti esposti al Museo Popoli e Culture del Centro PIME. Sabato 26 Febbraio, per il ciclo Al Museo in famiglia, i bambini dai 6 agli 11 anni - (accompagnati dai genitori) sono invitati a scoprire il significato simbolico della fauna rappresentata sulle opere e sugli oggetti conservati al Museo e a partecipare ad un simpatico laboratorio per creare un proprio animale di fantasia con la tecnica del collage. “Animali strabilianti”, Museo Popoli e Culture, Centro PIME, via Monte Rosa 81, ore 11-12.30. Metro Lotto o Amendola Fiera. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l'attività. Accompagnatori: € 3. I posti disponibili sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione, tramite l’apposito form online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX_8o3-qsXBClv5cB3oeMwRgQ22Yfc8p70mTeb3B2IBdG-uQ/viewform?usp=sf_link Si ricorda che, sopra i 12 anni, per accedere è necessario presentare green pass rafforzato. È richiesta mascherina di tipo FFP2.