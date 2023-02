Laboratorio teatro utile - Accademia dei filodrammatici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

TEATRO UTILE 2023 PORTO MILANO – I DIALOGHI DELL’APPRODO Laboratorio di drammaturgia In questa UNDICESIMA edizione del progetto Teatro Utile dell’Accademia dei Filodrammatici il DIALOGO sarà al centro dell’indagine drammaturgica. È attraverso centinaia, migliaia di dialoghi che emergono, prendono forma, si consolidano nella memoria le storie di chi, dopo percorsi di migrazione spesso lunghi e pericolosi, approda nelle nostre città. Sulla base dell’ascolto e dello studio di esperienze maturate in importanti luoghi di accoglienza di Milano, cercheremo di evocare, in brevi partiture teatrali, le scoperte, i conflitti e le emozioni dei dialoghi dell’approdo. A conclusione del laboratorio è prevista una lettura pubblica dei testi durante la quale i drammaturghi, coadiuvati da attori di diverse nazionalità, presenteranno i loro lavori. Il laboratorio è rivolto ad attori/autori stranieri, italiani e italiani di seconda generazione. Per partecipare al concorso di selezione è necessario inviare il curriculum vitae e una lettera motivazionale all’indirizzo: filodram@accademiadeifilodrammatici.it entro e non oltre il 20 febbraio 2023. SARANNO AMMESSI FINO A 7 DRAMMATURGHI Il laboratorio di drammaturgia si svolgerà in presenza presso Isolacasateatro, Via Jacopo Dal Verme 16, Milano. Nel caso ciò non fosse possibile, causa covid, il laboratorio si svolgerà su piattaforma in remoto. CALENDARIO DEGLI INCONTRI Tre weekend: 11/12 marzo 2023 - 15/16 aprile 2023 - 20/21 maggio 2023. Settimana finale: dal 5 al 9 giugno 2023. L’impegno giornaliero è di 8 ore, di cui 4 di docenza e 4 di lavoro individuale. LA FREQUENZA É OBBLIGATORIA. Il laboratorio di drammaturgia è a cura del drammaturgo Renato Gabrielli con la collaborazione di Tiziana Bergamaschi responsabile del progetto. Il costo del laboratorio è a carico dell’Accademia dei Filodrammatici, quindi la partecipazione è gratuita. Il Progetto completo di Teatro Utile 2023 è disponibile su: https://accademiadeifilodrammatici.it/news/progetto-teatro-utile-2023/ Per informazioni: 02 86460849, filodram@accademiadeifilodrammatici.it