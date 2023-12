Legge di bilancio, convegno Ugl

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

COMUNICATO UBERTI, SEGRETARIO UGL MILANO Legge di Bilancio 2024: Riccardo Uberti (UGL Milano): è l’occasione per affrontare temi già sollecitati a questo Governo, tra cui la tenuta del potere d’acquisto delle famiglie, volti a sostenere i redditi da lavoro dipendente e da pensioni, in particolare quelli medio bassi. “Bene la proroga al 2024 del taglio del cuneo contributivo in favore dei lavoratori dipendenti - prosegue Uberti - nonché la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef, il rifinanziamento del fondo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego.” “La UGL, conclude nella nota Uberti, sostiene da sempre i diritti delle fasce piú deboli per garantire una maggiore equità sociale.