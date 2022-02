Mostra fotografica di Samo Vidic: let's fly again

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

LET'S FLY AGAIN Mostra FOTOGRAFICA personale di samo vidic A CURA DI FEDERICAPAOLA CAPECCHI opening: 26 febbraio 2022 ore 19 27 febbraio – 23 marzo 2022 Per la prima volta in Italia una mostra personale di Samo Vidic. Fotografo sportivo sloveno, già Canon Ambassador, collaboratore di Getty Images, membro di Limex Images e fotografo per RedBull dal 2005. Let's fly again.

È già nel titolo la chiave narrativa che la curatrice della mostra, Federicapaola Capecchi, ha dato alla personale di Samo Vidic. Una selezione incentrata sul volo, sul salto, sullo spingersi sempre un poco oltre e sul buttare il cuore oltre l'ostacolo, andando anche a ricercare indietro nella carriera di Samo Vidic, tra foto anche del passato. Si passa dal nuoto ai bikers, dallo sci agli skateboarders, dai surfers nelle acque di Monaco ai tuffi da 30 metri di altezza in Sud Africa, all'azione in volo di Maja Kuczynska and Luke Czepiela durante il Red Bull Game Of A.I.R. a Bovec, Slovenia nell'agosto 2020.

Attraverso lo sport e la fotografia sportiva si sperimenta la libertà, la possibilità di superare limiti e ostacoli, si può volare, metaforicamente e fisicamente. Alcune foto sono parte del progetto "Super Hero" - nel quale Samo Vidic ha scelto di fotografare gli atleti con disabilità che sfidano i propri limiti per eccellere negli sport che amano - a rafforzare il messaggio e la struttura narrativa. Atleti, sport agonistico, mari, territori di grande fascinazione e un minimo comun denominatore: il volo e ogni possibile trampolino di lancio, reale o metaforico.

Tra i messaggi anche la possibilità di tornare a volare. Volendolo fare. Inaugurando a fine febbraio è anche un anelito di speranza per un salto verso l'uscita dalla pesante pandemia che investe il mondo da due anni. La traccia che vuole lasciare questa mostra: il valore della fotografia sportiva come veicolo di messaggi e valori positivi, non solo fascino ed estetica. Valori, sani e positivi, che insieme allo sport stesso, la fotografia sportiva trasmette a chiunque, universalmente e immediatamente. Come l'eguaglianza, per esempio, chiunque può raggiungere un obiettivo; la solidarietà, la disciplina, lo sforzo, il coraggio, l'accettazione del limite. Che non è mai una sconfitta ma il punto da cui partire per migliorare e rafforzarsi sempre di più.

E non ultimo c'è la voglia di lasciare una sana sensazione ... quella di poter sognare e immaginare. Voliamo di nuovo. Torniamo a volare.

SAMO VIDIC Nato e cresciuto a Bled, in Slovenia, ha iniziato come fotografo amatoriale all'età di 17 anni. Affascinato da ciò che si poteva fare con diverse macchine fotografiche, obiettivi e pellicole, ha acquisito conoscenze molto velocemente e presto ha capito che un giorno questo avrebbe potuto essere il lavoro dei suoi sogni. All'età di 23 anni ha iniziato a lavorare come fotografo professionista. Dal 2005 scatta per Red Bull, viaggiando per il mondo e fotografando i migliori atleti in azione. É un membro del team di Limex Images, un collaboratore di Getty Images, coprendo diversi eventi sportivi per loro. Lavora anche con alcune importanti aziende sportive e realizza foto per le loro campagne pubblicitarie. Le sue foto sono apparse nelle riviste più prestigiose del mondo, come Outside, L'Equipe, ESPN. Éanche un Canon Explorer e F-Stop Global Icon. Nel 2014 è stato il vincitore della categoria Ali in Red Bull Illume, e vincitore più volte di seguito del premio fotografico della stampa slovena.