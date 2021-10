Lo straordinario aria, the ultimate opera show inaugura la nuova stagione del the Grace club

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, Ottobre 2021 – The Grace Club, la nuova destinazione della mondanità milanese, inaugura la stagione invernale in style portando in Italia per la prima volta “ARIA, THE ULTIMATE OPERA SHOW”, un format inedito e spettacolare che unisce i mondi dell’Opera e del clubbing internazionale. Il 14 ottobre a partire dalle ore 20.30 il The Grace Club di Via Messina 38, situato alla base del complesso storico delle torri bianche della B-Ticino, diventa il palcoscenico di un evento senza precedenti dove musica, danza, arte e gusto si fondono in un’esperienza multisensoriale. Un’innovativa concezione di spettacolo inteso come forma d’arte totale; un teatro sperimentale in cui performer, dj, artisti e ballerini interpretano in chiave contemporanea la celebre Madama Butterfly di Puccini. Concepito dall'architetto e artista Marianna Vittorioso, ARIA è uno spettacolo travolgente in cui il pubblico può interagire direttamente con artisti e performer in un caleidoscopio di suoni, colori e profumi. “ARIA, THE ULTIMATE OPERA SHOW”, è un format itinerante internazionale partito nell’estate del 2018 nientemeno che dall’Heart di Ibiza, il locale creato dai fratelli Adrià e Guy Lalibertè, noto fondatore del Cirque du Soleil. Un laboratorio di esperienze artistiche che per primo ha immediatamente compreso e accolto la genialità e la provocazione di Marianna Vittorioso di accostare l’Opera lirica alla musica contemporanea. Dopo Ibiza, ARIA ha affascinato il pubblico dell’Art Basel di Miami e quello poi di Barcellona per arrivare ora al The Grace Club di Milano, consacrandolo come place to be della stagione invernale. Tra geishe post-moderne, performance di live painting, percorsi sensoriali e cucina gourmand, le luci del Grace sono pronte ad accendersi su un appuntamento esclusivo che entra di diritto tra gli eventi imperdibili delle notti milanesi. INFO E PRENOTAZIONI: www.gracemilano.com - 338 8098326 – events@gracemilano.com Ingresso 150€ cena inclusa Ingresso consentito solo tramite Green Pass MARIANNA VITTORIOSO Laureata in Architettura, dal 2009 vive e lavora a Shanghai, come Design Director e artista. Numerosi i progetti relativi all’Hospitality Architecture design di cui ha curato la fase creativa e progettuale in diverse parti del mondo. Interni concepiti come installazioni contemporanee: la sua arte non è un complemento d’arredo, ma è il segno che diversifica un progetto di architettura, che conferisce sentimento a uno spazio avendo però una funzione propria, sia che si tratti di uno spazio pubblico che di privato come Ristoranti, Boutique Hotel, Yacht Club, Uffici, Concept Store, Fashion Boutique, Landmark Tower for a Bank, chiese, yacht, ville e residenze di lusso nelle città di Shanghai, NanJing – SuZhou – BeiJing – ChengDu – KunShan – JiaXing – JiangYin - NanTong - Wuhan in Cina /Hong Kong / Bali (INDONESIA) / Cannes – Monaco – Paris (FRANCIA) / London (UK) / Ibiza (SPAGNA) e altre città in Italia incluso Napoli, Firenze, Milano e Roma. La costante presenza dell’arte nelle sue architetture come elemento che ne conferisce unicità̀, diventa tema centrale del corso di Design e Comunicazione negli anni 2017/ 2018 e relative tesi di laurea presso l’Università̀ di Architettura e Disegno Industriale della Campania Luigi Vanvitelli, in cui gli allievi diventano il working team di un suo progetto in atto a Londra relativo a Brand identity, Interior Design e Comunicazione per la creazione di una nuova catena di Healthy Food artistica e alternativa. L’obiettivo del suo lavoro artistico è lanciare un messaggio, sconvolgere e coinvolgere ed è proprio con l’intenzione di creare opere che non siano solo da “ammirare”, ma piuttosto da analizzare per riflettere e creare mezzi risolutivi rispetto agli argomenti trattati che la sua attività artistica spazia dalla pittura all’installazione e alle performance ispirandosi sempre alla letteratura e alla musica, cercando di non perdere mai lo stesso concetto che caratterizza anche le sue architetture d’interni: unicità e irripetibilità. Ostinata nel voler avvicinare i giovani di ogni livello sociale e culturale all’arte rivoluzionandone i modi di produrla e i luoghi dove esporla, si esibisce in live art performances durante i set dei migliori dj di musica elettronica al mondo, in location di cui cura gli allestimenti come fossero installazioni artistiche, e le video proiezioni realizzate con i suoi disegni. Tutto ciò diventa nel 2018 un progetto chiamato A R I A - The Ultimate Opera Show, la visione contemporanea dell’opera classica rivisitata da un artista che crea una dimensione artistica evocativa e visionaria, in cui lo spettatore interagisce attivamente alle performance multisensoriali. Il progetto è lanciato dal Lab creativo Heart Ibiza di Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, e dei tristellati fratelli Adrià. Dopo questa prima collaborazione ARIA è diventato evento artistico/musicale itinerante nel mondo, Ibiza, Barcellona, e proprio con Guy Laliberté arriva anche al Miami Art Basel. Questa forte connessione con la musica motiva l'utilizzo in quasi tutti i quadri di un mosaico di vinile: pezzi di disco rotti a mano, posizionati in collage di disegni geometrici, oggetti impensabili, sentimenti profondi e acrilico. Tra le varie collaborazioni artistiche, è ancora in corso a Shanghai quella con il noto flower brand cinese La Moda che nasce nel 2016 e si sviluppa fino a diventare installazione urbana per la città di Shanghai. Diversi sono i progetti di co-branding creati dall’artista in cui utilizza l’ arte come strumento di comunicazione alternativa e anche intorno al concetto di "wearable art object" o per il lancio di un nuovo prodotto, come le campagne pubblicitarie di Suzhou Village ad Aprile/Maggio 2016 / MET at SHANGHAI LUX EXPO 2015 / Charles Philip Shanghai - 2016 / Shanghai International Yacht club 2014 per FIPA group - MAIORA - AB YACHT – CBI NAVI - Lamborghini / Home Furnishing China 2014/ Xerjoff 2018/ Soldout forever 2018-19 e molti altri brand.