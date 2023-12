make something 2023: Greenpeace milano promuove la sostenibilità attraverso un evento ecologico e creativo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il gruppo locale di Milano di Greenpeace, organizzazione ambientalista internazionale, è entusiasta di annunciare l'evento "MAKE SOMETHING 2023", un'occasione unica per esplorare la sostenibilità in modo creativo e coinvolgente. L'evento si terrà nella suggestiva location del Tempio del Futuro Perduto (Via Luigi Nono 9/7) domenica 26 novembre. Programma dell'evento: Ore 11:00 - 19:00: Mercato del Baratto Nel pittoresco giardino del Tempio del Futuro Perduto, si terrà il Mercato del Baratto, dove potrete condividere e scambiare vestiti, libri, vinili e giochi. Una fantastica opportunità per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati. 10:30 - 12:00: Laboratorio "Ri-creiamo gioielli" con Beabijoux2021 Un laboratorio creativo vi guiderà nella creazione di collane e gioielli unici, utilizzando magliette colorate e vecchi gioielli. Un'occasione per esprimere la vostra creatività in modo sostenibile. 15:30 - 17:00: Lisa Casali presenta il suo libro "Genitori Green e bambini felici" Presentazione del libro "Genitori Green e bambini felici" (Gribaudo Editore) con l’autrice Lisa Casali, nota green influencer, in compagnia dello chef green Franco Aliberti per un incontro interattivo su autoproduzione e fai da te per diventare genitori sempre più attenti all’ambiente e al clima. Dopo la presentazione, Lisa Casali fornirà interessanti consigli pratici su come ridurre l'impatto ambientale, seguita da dimostrazioni pratiche del green chef Franco Aliberti su accessori fai da te per il bebè. 17:00 - 18:30: Laboratorio di pittura per bambini "Colori Naturali" con Recup I bambini avranno l'opportunità di esplorare la pittura con colori naturali, creati dagli scarti di frutta e verdura. Il laboratorio, tenuto da Recup, promuove la creatività e la consapevolezza ambientale. 18:30 - 19:00: Proiezione di "Junk - Armadi Pieni" La giornata si concluderà con la proiezione di un episodio del documentario "Junk - Armadi Pieni", una docuserie coprodotta da Will Media e Sky Italia. L'opera offre uno sguardo approfondito sull'impatto ambientale e sociale dell'iperproduzione e sovraconsumo di abbigliamento e calzature. Greenpeace Milano invita tutti i cittadini a partecipare a "MAKE SOMETHING 2023" per unire forze nella promozione di uno stile di vita sostenibile e responsabile. L'ingresso è gratuito, e l'evento è aperto a tutti coloro che desiderano fare la differenza nel rispetto dell'ambiente. Registrati gratuitamente per partecipare all’evento: https://www.eventbrite.it/e/759177709967?aff=oddtdtcreator