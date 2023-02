Manifestazione dei russi contro l’invasione di Putin in Ucraina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un anno di Guerra, un anno di terrore. Il 25 febbraio del 2023, un anno dopo l’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte di Putin, l’associazione "Contro la guerra & per la Russia libera" organizza una manifestazione "A year of war - a year of terror" (“Un anno di guerra - un anno di terrore) per condannare l’invasione aggressiva ed esprimere solidarietà con il popolo ucraino.

La protesta fa parte dell’evento globale che si svolgerà in oltre 100 città di tutto il mondo. A Milano la manifestazione si svolgerà in piazza dei Mercanti dalle 14:00 alle 16:00.

La terribile guerra russa contro l’Ucraina ha influenzato milioni di vite in tutto il mondo. Molte città ucraine sono state distrutte, migliaia di persone sono morte, e più di 10 milioni di cittadini ucraini sono diventati rifugiati. Nonostante la paura di persecuzioni e le violenze da parte della polizia in tutto il Paese, i russi continuano a condannare a gran voce la guerra.

In un anno, più di 19.500 persone sono state arrestate per aver espresso la loro posizione contro la guerra, sono stati aperti più di 400 procedimenti penali e più di 500 prigionieri politici sono stati incarcerati. Migliaia di russi sono stati picchiati dalla polizia durante le manifestazioni contro la guerra, e alcuni dei manifestanti hanno perso il lavoro o erano costretti a lasciare il Paese. Il 25 febbraio, in òiazza dei Mercanti, saremo al fianco di tutte le persone russe che condividono la posizione antibellica.

Esprimeremo il nostro sincero supporto al popolo ucraino nella loro battaglia contro il nostro nemico comune, sperando nella vittoria dell’Ucraina.