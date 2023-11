Maxi tredicesima per i lavoratori del comparto sanità e della dirigenza. soddisfazione della fials milano. nobile: “e' un primo passo per portare gli stipendi ai livelli europei”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

FIALS Milano, anche a seguito delle dichiarazioni della Fials Regione Lombardia, prende atto del Decreto di Regione Lombardia che anticipa l'indennità di vacanza contrattuale 2024 a favore dei dipendenti a tempo indeterminato del comparto sanità. Esprime soddisfazione per quella che sarà una maxi tredicesima che, solo parzialmente, contrasta gli effetti dell'inflazione. Il Segretario Generale della FIALS Milano, Mauro Nobile, ha dichiarato: "E' un primo passo per portare gli stipendi dei lavoratori del profilo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale ai dovuti standard europei". L'indennità di vacanza contrattuale sarà accreditata con la mensilità di dicembre 2023 al personale a tempo indeterminato dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale (ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, ACSS ed AREU). I contributi vanno da circa 650 a un massimo di 1.500 euro a seconda delle aree e fasce economiche di appartenenza. Seguono i dati degli stanziamenti regionali sulla città Metropolitana di Milano e sulla Provincia di Monza e Brianza, aree geografiche in cui FIALS è uno dei sindacati maggiormente rappresentativi. ATS CITTA' METROPOLITANA euro 2.549.658,00 ed ATS BRIANZA euro 808.215,00. ASST GOM NIGUARDA euro 5.345.436,00, ASST SANTI PAOLO E CARLO euro 5.574.628,00, ASST FBF SACCO euro 6.130.621,00, ASST PINI CTO euro 1.506.073,00, ASST OVEST MILANESE euro 4.969.400,00, ASST RHODENSE euro 3.962.246,00, ASST NORD MILANO euro 2.195.729,00, ASST MELEGNANO MARTESANA euro 3.601.760,00 ed ASST BRIANZA 5.050.937,00. FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO euro 4.713.813,00, FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA euro 3.394.877,00, FONDAZIONE IRCCS TUMORI 2.075.822,00 e FONDAZIONE IRCCS BESTA 846.658,00. Per un totale di 52.725.873,00 euro per i territori della città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, a cui si aggiungono 598.750,00 euro per AREU Lombardia.