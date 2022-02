Ha nevicato (pochissimo) solo sull'hinterland di Milano

Le previsioni davano neve a Milano e invece è arrivata solo acqua. Qualche timido fiocco, invece, ha imbiancato l'hinterland Nord-Ovest a partire dalla serata di lunedì 14 febbraio. A Legnano la pioggia che aveva iniziato a cadere nel tardo pomeriggio si è trasformata in neve intorno alle 22:30; le precipitazioni sono proseguite per tutta la notte ma a terra non è rimasto nulla se non una leggerissima spolverata di bianco su qualche prato.

A Milano, comunque, non erano previsti accumuli: sulle aree urbane e "in particolare nell'isola di calore rappresentata dalla citta? di Milano" a causa delle "maggiori temperature gli accumuli potrebbero risultare meno significativi", avevano scritto i meteorologi del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione nell'allerta meteo di lunedì. Allerta che è terminata alle 9 di questa mattina.

La pioggia dovrebbe continuare a cadere per tutta la mattinata mentre a partire dal primo pomeriggio - secondo le previsioni di 3Bmeteo - le nubi si apriranno e regaleranno qualche raggio di sole. Il bel tempo accompagnerà Milano per tutto il resto della settimana, non solo: nella giornata di giovedì la colonnina di mercurio dovrebbe sfiorare i 17 gradi. Temperature primaverili, dunque.