Ancora aria fredda su Milano: così la "sciabolata artica" rimanda la primavera

A Milano fa più freddo del solito. La primavera stenta a decollare ed è colpa della continua discesa di correnti fredde di origine artica verso l'Europa mediterranea. Correnti che dalla seconda metà della settimana "riusciranno a generare una zona di bassa pressione in prossimità del Mediterraneo centrale ed occidentale, con conseguente intensificazione dell'instabilità sull'Italia", ha precisato Lorenzo Badellino, esperto di 3BMeteo.

Per il momento è ancora presto definire come si muoveranno i fronti freddi "potrebbero concentrarsi all'altezza del Mediterraneo centrale coinvolgendo soprattutto le nostre regioni meridionali. Ma non neppure escluso un rinforzo dell'alta pressione in estensione dall'Europa occidentale, con maggior stabilizzazione del tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali", ha precisato Badellino.

Tradotto? Le previsioni da qui a domenica vanno prese con le pinze. Secondo quanto pubblicato dal portale, comunque, sembra che a Milano la colonnina di mercurio farà balzi da gigante e oscillerà parecchio. Fino a giovedì l'aria all'ombra della Madonnina sarà sostanzialmente tiepida, da venerdì le temperature potrebbero calare drasticamente e restare tra gli 1 e i 9 gradi.