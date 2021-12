Milano si prepara a fare i conti con la nevicata dell'Immacolata

I dubbi sono praticamente tutti spariti: mercoledì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, nevicherà a Milano. La neve cadrà sulla metropoli Lombard ma anche "su tutto il settore padano centro occidentale con un'estensione areale che potrà superare i 250-300km di lunghezza", ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore.

"I quantitativi maggiori - ha precisato l'esperto - sono attesi sul Piemonte e l'alta Lombardia dove il manto nevoso potrà superare i 10-15cm". A Milano, secondo le stime, sono attesi circa 5cm di neve. I primi timidi fiocchi dovrebbero iniziare a cadere di mattina e col passare delle ore le precipitazioni si intensificheranno.

Il piano del comune

Il comune di Milano sta predisponendo un piano per non farsi trovare impreparato. Più della neve Palazzo Marino è impensierito dalle temperature fredde che si verificheranno tra l'8 e il 9 dicembre (e che si protrarranno nei prossimi giorni). Nella giornata di oggi, martedì 7 dicembre, comunque, si riunirà l'Unità di crisi locale e a seguire, in prossimità degli eventi, sarà attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la Centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio h24 della situazione. All'Unità di crisi prendono parte la Protezione civile del Comune di Milano e le direzioni Transizione Ambientale e Sicurezza e Polizia Locale, le aree comunali a cui afferiscono i servizi coinvolti nella gestione neve per i punti sensibili (trasporti, scuole, case popolari, mercati), oltre a tutti gli enti coinvolti - Amsa, Atm, Mm - allo scopo di coordinare gli interventi.

Amsa ha già predisposto l’attivazione dei mezzi spargisale e degli spalatori per la giornata dell’8 dicembre, anche prima dell’arrivo della neve. Prevista la salatura dei punti critici e dei passaggi pubblici dei marciapiedi e delle aree di accesso ai mezzi di trasporto, alle scuole, ai servizi sanitari e sociali, per evitare gli accumuli di neve e il successivo formarsi del ghiaccio.

L'appello ai cittadini: "Fate la vostra parte"

Il Comune ha invitato "gli amministratori condominiali, i proprietari di casa, i negozianti, a spargere sale sui marciapiedi e a mantenerli puliti", si legge in una nota. Lo sgombero della neve dai marciapiedi davanti gli stabili privati, infatti, compete ai proprietari degli stessi immobili. Non solo, Palazzo Marino "raccomanda di limitare, per quanto possibile, l’uso delle auto e di preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti in città".