Un altro temporale a Milano: Seveso e Lambro a rischio esondazione

Piogge abbondanti e grandine. Un altro temporale si abbatte su Milano e hinterland, con violente e improvvise precipitazioni. Succede nella mattinata di giovedì 6 luglio, intorno alle 10. Seveso e Lambro, saliti velocemente, sono a rischio esondazione. In città, secondo il Centro meteorologico lombardo, sono caduti 13 millimetri di pioggia.

Seveso e Lambro rischiano di esondare

I fiumi sono sorvegliati speciali, con protezione civile, Mm e polizia locale accorse per prevenire allagamenti in alcuni sottopassaggi come Rubicone, dove si sta procedendo a svuotare la vasca. Alle 11.15 in via Valfurva il Seveso era a 10 centimetri dall'esondazione: in soli 50 minuti il livello dell'acqua è aumentato di 210 cm, passando dagli 80 cm registrati alle ore 10 ai 290 delle 10.50. Intorno alle 11.30 l'ondata di piena risulta in remissione e le acque sono in leggera discesa.

Allagamenti e alberi caduti

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nelle cittadine dell'Altomilanese, come Legnano e Cerro Maggiore. A Milano, invece, alcune piante sono precipitate in strada in via Moretti, zona QT8, e via Medeghino, Stadera. Non si registrano feriti né danni alle auto. Un albero caduto tra via Ravizza e via Raffaello Sanzio ha bloccato la circolazione del tram 16. Atm ha predisposto autobus sostitutivi tra via Meravigli e via De Angeli.

La protezione civile della Lombardia aveva diramato un'allerta meteo in previsione di un nuovo ritorno del maltempo, con piogge e temporali. L'avviso era in vigore dalle 18 di mercoledì 5 luglio fino alla mattinatadi oggi, giovedì 6 luglio. Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile è come sempre attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Soltanto nella notte tra martedì e mercoledì una bomba d'acqua aveva provocato allagamenti in tutta Milano e nei comuni limitrofi. Gli interventi dei vigili del fuoco, anche per rimuovere e mettere in sicurezza alberi e rami precipitati sulle carreggiate, erano stati più di una cinquantina.

Sempre a causa del temporale, nei giorni scorsi, oltre 20 voli in arrivo all'aeroporto Malpensa erano stati dirottati su altri scali, tra cui Bergamo, Bologna, Brescia, Linate e Venezia. Per la stessa ragione gli organizzatori del Rugbysound di Legnano avevano dovuto interrompere il concerto degli Articolo 31.