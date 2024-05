Nubifragi e grandine: nuova (doppia) allerta meteo a Milano

Il maltempo torna a far paura. Dopo l'alluvione di mercoledì - con le esondazioni di Seveso e Lambro - per la giornata di oggi, lunedì 20 maggio, a Milano è in vigore una nuova allerta meteo. La protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta gialla per "rischio temporali forti" dalle 14 e per "rischio idrogeologico" dalle 18 per il "nodo di Milano".

"Nelle prime ore e nella mattinata del 20/05 si prevedono deboli rovesci o occasionai temporali sulle zone meridionali, in estensione e intensificazione nel corso del pomeriggio verso le zone occidentali e centrali di alta pianura e prealpine, in questa fase non si escludono locali fenomeni grandinigeni e locali raffiche di vento superiori a 50 km/h", si legge nel bollettino meteo della protezione civile.

"In tarda serata, l’approfondimento di un minimo depressionario sul Golfo Ligure richiamerà flussi molto umidi da Sud-est favorendo sulle zone meridionali e centrali intense precipitazioni, anche a carattere di nubifragio, con picchi di precipitazioni orarie di oltre 30 mm", le previsioni degli esperti. "Sulle altre zone precipitazioni meno intense, ma sono probabili cumulate di pioggia fino a 45 mm nelle 12 ore anche sulle zone orientali prealpine", conclude il bollettino.

Sorvegliati speciali come sempre saranno il Seveso e il Lambro. La scorsa settimana a pagare i danni maggiori alle emergenze erano stati il quartiere di Ponte Lambro e il comune di Bellinzago, finiti completamente sott'acqua.