Altra ondata di maltempo su Milano: nuova allerta meteo, le previsioni

Il maltempo non abbandona Milano. Dopo la pioggia di lunedì mattina, nelle prossime ore sono attesi nuovi rovesci sul capoluogo meneghino. Per questo - ha segnalato il comune in una nota - il "centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per criticità gialla, ordinaria, per temporali a partire dalle ore 12 di domani, martedì 4 giugno".

"Il centro operativo comunale della protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città", ha assicurato palazzo Marino.

"Nel corso della giornata di oggi 03/06 sono attese condizioni prevalentemente stabili in pianura con piogge assenti, mentre sui settori prealpini saranno possibili locali rovesci pomeridiani o isolati temporali sulla parte centro orientale, ma con probabilità molto bassa di temporali forti. Ventilazione debole ovunque salvo rinforzi da Nord sui crinali di confine della Valchiavenna oltre quota 1500 metri", si legge nel bollettino meteo della protezione civile che ha diramato l'allerta.

"Dalla tarda mattinata di domani 04/06 previsto l'innesco delle prime precipitazioni a carattere di rovescio e temporale sparse sui rilievi prealpini. Nel corso del pomeriggio le piogge saranno diffuse e insisteranno sui settori prealpini, con fenomeni in estensione all'Appennino, alle Alpi occidentali e sparse coinvolgeranno la pianura. Nel corso della serata attesa graduale attenuazione e cessazione delle precipitazioni, salvo possibili residuali rovesci sul Nordovest. La fase acuta è attesa dalla tarda mattinata sulle Prealpi, da metà pomeriggio sui restanti settori, fino alla serata", concludono le previsioni.