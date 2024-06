Ancora temporali su Milano: scatta l'allerta arancione (ma poi arriva il sole)

Non si arresta l'ondata di maltempo e di instabilità che sta colpendo Milano e la Lombardia da settimane. Ancora una volta il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali, e una gialla per rischio idrogeologico, in vigore dalle 18 di mercoledì 12 giugno e fino alle 6 di giovedì 13 giugno.

"Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo", si legge nella nota del Comune di Milano.

Il Comune fa sapere che è stata convocata una riunone dell'Unità di crisi locale con la partecipazione della protezione civile e delle direzioni interessate, al fine di esaminare la situazione e organizzare le azioni da intraprendere e le scelte da mettere in campo. Durante l'allerta verranno costantemente monitorati i livelli di Seveso e Lambro, che già nella serata di martedì avevano destato timori.

Le previsioni

"Anche nella serata di mercoledì nuovi temporali interesseranno la città - fanno sapere gli esperti di 3B Meteo che rassicurano -, mentre da giovedì in poi tendenza al miglioramento con ritorno a condizioni più stabili e soleggiate". Secondo quanto riportato dalle previsioni, infatti, la pioggia dovrebbe dare una tregua a Milano fino almeno a giovedì prossimo, quando si prevede una nuova perturbazione.