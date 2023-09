Allerta meteo arancione a Milano: nuovi violenti nubifragi in arrivo

Il meteo spaventa di nuovo Milano. Dalla mezzanotte di domani, venerdì 22 settembre, in città è infatti in vigore una doppia allerta meteo: codice arancione - livello di pericolo tre su quattro - per temporali forti e codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico, con Seveso e Lambro che saranno sorvegliati speciali.



"Per la giornata di oggi 21 settembre si attendono condizioni instabili con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, con maggior interessamento dei settori alpini e prealpini. Tendenza all'intensificazione delle precipitazioni verso sera a partire dai settori di Nord-Ovest", si legge nelle previsioni della protezione civile, che ha emesso l'allerta.

"Per la giornata di domani 22 settembre si attendono condizioni marcatamente perturbate, con precipitazioni intense fin dalla notte da sparse a diffuse. Saranno maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e di alta pianura. Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, dapprima sui i settori occidentali di Alpi e di Prealpi, quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centro orientali di Alpi e di Prealpi e parte della Pianura", il bollettino degli esperti.

"Si segnala inoltre l'interessamento marginale sparso di Appennino e di bassa pianura. Da metà pomeriggio sera tendenza all'attenuazione. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale. Attesi venti prevalentemente dai quadranti orientali e meridionali: in pianura deboli a tratti moderati; in montagna sotto i 1500 inizialmente moderati o forti, in giornata tendenza all'attenuazione", conclude la protezione civile.

"Il centro operativo comunale della protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città", ha fatto sapere il comune. "Si ricorda che, come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 30 settembre, durante le allerte meteo è vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento", ha spiegato palazzo Marino.

"Si suggerisce inoltre di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante - ha concluso il comune nel suo avviso - provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

Soltanto il 15 settembre scorso, durante la notte, un altro violento nubifragio aveva colpito Milano con alberi caduti e auto intrappolate nei sottopassi allagati. Il Seveso, proprio a causa delle violenti piogge, era esondato.