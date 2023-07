L'emergenza non è finita: ancora allerta meteo a Milano, attesi nuovi temporali

La paura continua. Dopo i disastri di lunedì e della notte scorsa, Milano continua a fare i conti con il maltempo. Fino alle 14 di oggi, martedì 25 luglio, in città sarà infatti in vigore un'allerta meteo arancione - livello di pericolo tre su quattro - per temporali forti.

Video | Il violento nubifragio di questa notte

"Nella prima parte della giornata è previsto il transito della parte più attiva della perturbazione con precipitazioni diffuse su tutta la Regione, a prevalente carattere temporalesco. I temporali evolveranno progressivamente da Ovest verso Est e la probabilità di fenomeni di forte intensità risulterà massima fino al mattino", si legge nel bollettino della protezione civile regionale che ha diffuso l'allerta. "Tra il pomeriggio e la serata atteso generale miglioramento ad iniziare dai settori alpini e successivamente sulla pianura partendo da Ovest", le previsioni degli esperti.

Milano quindi attende una nuova ondata del maltempo, dopo i nubifragi con grandine e vento che si sono abbattuti sul capoluogo meneghino nelle ultime ore. Tanti i danni in città, dove vengono segnalati alberi caduti su auto, strade e case e allagamenti un po' ovunque. In ginocchio anche i mezzi Atm - con decine di tram e bus deviati - e i treni Trenord.