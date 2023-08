Allerta meteo arancione oggi a Milano: rischio nubifragi e grandinate, le previsioni

La giornata che si annuncia più difficile. Dalle 6 di oggi, venerdì 4 agosto, a Milano è in vigore un'allerta meteo arancione - criticità moderata, livello di pericolo tre su quattro - per temporali forti. Il provvedimento è stato emanato dalla protezione civile di regione Lombardia perché sul capoluogo meneghino continua a insistere un'area di forte instabilità meteo.

Per venerdì - si legge nel bollettino - "si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla Regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull’Appennino, sulle pianure meridionali e centrali".

"Saranno possibili in queste fasi - sottolineano gli esperti - eventi di grandine medio grande,raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni - concludono le previsioni - in progressiva attenuazione dalla serata".

Il 24 e il 25 luglio scorsi - quando Milano era stata "travolta" da due temporali spaventosi - in città era in vigore proprio un'allerta arancione. Tra il pomeriggio del 24 e l'alba del 25 il capoluogo e l'hinterland furono colpiti da grandinate, raffiche di vento fino a 100 chilometri orari e un vero e proprio nubifragio, con quasi 50 mm di pioggia caduti in un'ora. Sotto la Madonnina, tra alberi caduti, tetti scoperchiati e auto distrutte dai rami, è ancora in corso la conta dei danni.