Raffiche di vento e forti temporali a Milano: scatta l'allerta meteo

Prosegue la nuova ondata di maltempo su Milano. Dopo l'allerta gialla per temporali emanata mercoledì, oggi l'attenzione aumenta. A partire dalle 18, infatti, l'allerta per i temporali passa ad arancione. Gialla per il rischio idrogeologico, e nuovamente gialla dalle 21 per rischio idraulico. Mentre dalla mezzanotte sarà attiva l'allerta per le raffiche di vento. Lo fa sapere il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Resta alta l'attenzione sui livelli di Seveso e Lambro, monitorati dal Centro operativo comunale.



Per tale ragione la protezione civile ha stilato un vademecum con i consigli su cosa fare o non fare durante le allerte meteo. La prima regola resta quella di non sostare nelle aree a rischio esondazione dei fiumi o in prossimità dei sottopassi. Attenzione ai locali che si trovano al livello della strada e alle automobili che potrebbero venir danneggiate da grandine o da oggetti volanti e rami.

Si suggerisce di evitare le attività all'aperto, ma qualora non fosse possibile la protezione civile sconsiglia di passare o sostare sotto alberi, impalcature, dehors e tende. Inoltre, per chi ha i balconi, è bene mettere in sicurezza tutto ciò che potrebbe cadere a causa del vento e delle forti piogge onde evitare danni a cose o persone di passaggio.