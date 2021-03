"Raffiche di vento fino a 70 chilometri orari": a Milano scatta l'allerta meteo

Martedì allerta meteo in città per le forti raffiche di vento. Il bollettino meteo del Pirellone

Il meteo spaventa Milano. Per martedì 16 marzo nel capoluogo meneghino è infatti in vigore un'allerta meteo per criticità moderata - codice arancione, livello di pericolo tre su quattro - per vento forte. A preoccupare, come sempre in questi casi, è la "tenuta" degli alberi e dei rami, che potrebbero staccarsi e cadere al suolo.

Ad emanare l'allerta, in vigore dalle 12 alle 18, è stata la protezione civile di regione Lombardia, analizzando l'ultimo bollettino.

"Una vasta area depressionaria interessa attualmente l'Italia, mentre una robusta struttura di alta pressione è in formazione sull'Europa occidentale e si espanderà progressivamente sul continente Europeo, spostando verso est la saccatura. In tale contesto, per la giornata di domani, martedì 16/03, si attiverà un flusso via via più teso in quota dai quadranti settentrionali che investirà prevalentemente i settori occidentali della regione", si legge nelle previsioni del Pirellone.

"Sin dalla notte ventilazione in intensificazione sui rilievi alpini e prealpini, con valori medi areali attorno a 30-40 km/h, con possibili locali valori superiori sulla parte occidentale della regione, con raffiche che potranno arrivare fino a 90 km/h. Dalla mattinata il vento intensificherà anche sulla pedemontana e pianura occidentale, con valori medi areali anche in queste zone attorno a 30-40 km/h", proseguono gli esperti.

A Milano il vento non raggiungerà i 90 chilometri orari, ma ci andrà vicino. "Tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane sul Milanese, Varesotto, Comasco, Lecchese, Brianza e Pavese saranno possibili raffiche tra 50 e 70 km/h. Tra il tardo pomeriggio e la sera - hanno concluso dalla protezione civile - vento in attenuazione su tutto il territorio regionale".