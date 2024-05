Ancora un'allerta meteo a Milano: si temono di nuovo esondazioni

Ancora rischio esondazioni a Milano, nonostante non piova sul territorio comunale da diverse ore. A causa del permanere di un'area di tempo instabile il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idrico fino alla mezzanotte di venerdì 17 maggio.

Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città, come spiegato da Palazzo Marino con una nota.

Nella serata di giovedì, l'assessore alla sicurezza Marco Granelli spiegava che "nella zona centrale della Brianza tra Paderno Dugnano e Monza sono state registrate piogge anche con intensità di 25 mm di pioggia in un'ora. La quantità d'acqua e il tempo sono però stati inferiori a mercoledì. Il Seveso ha avuto un repentino innalzamento dei livelli che ha fatto aprire la vasca, che nel frattempo era stata svuotata per almeno due terzi, e pertanto non vi sono fenomeni particolari".

"Il Lambro - diceva Granelli - è ancora molto alto con livelli superiori a due metri e ha avuto un innalzamento attorno a 2,50 metri che però non ha raggiunto i massimi di mercoledì. Le comunità del Parco Lambro sono ancora evacuate. Al quartiere Pontelambro non si sono registrati nuovi allagamenti, anche in quanto sono presenti e attive da mercoledì squadre della Protezione civile che stanno lavorando intensamente per effettuare interventi di asportazione dell'acqua, ripristino e pulizia e capire meglio quanto accaduto. Rimane attivo il monitoraggio generale e le azioni in corso a Pontelambro".

Le previsioni meteo per venerdì sera

Sulla Lombardia prevista per la seconda parte della giornata di venerdì debole o al più moderata instabilità sui rilievi alpini e prealpini sino alla serata con rovesci o temporali sparsi, in estensione verso Nord - Est, ma con molto bassa probabilità di temporali forti. Non si esclude l’occasionale interessamento delle zone di Pianura, specie quelle occidentali. Cumulate locali possibili nell'ordine dei 10 mm/h. Tra pomeriggio e sera si segnala inoltre un rinforzo dei venti da Sud, più marcato su Appennino, sulle zone di Bassa Pianura e in quota sui rilievi settentrionali, con raffiche massime intorno a 40-55 km/h.