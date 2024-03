Maltempo, a Milano allerta gialla per 24 ore

Niente tregua per Milano: prosegue l'ondata di maltempo e la protezione civile dirama nuovamente l'allerta gialla per rischio idrogeologico. L'allarme sarà in vigore dalle mezzanotte del 10 marzo alla mezzanotte dell'11. Il centro operativo comunale della protezione civile sarà attivo per gli eventuali interventi in città.

La protezione civile consiglia di rimanere sempre aggiornati sulle condizioni meteo ed essere prudenti durante le attività all'aperto. Si suggerisce di mettere al sicuro le auto e di fare attenzione ai locali a livello stradale. Inoltre, si sconsiglia di passare o sostare in zone facilmente allagabili e nei pressi degli argini dei fiumi. Seveso e Lambro saranno constantemente monitorati.

Le previsioni

La pioggia che ha cessato di cadere per poche ore nella mattinata e nel pomeriggio di sabato 9 marzo torna nella sera. "In serata i fenomeni torneranno ad intensificarsi per l'arrivo di una nuova intensa perturbazione - spiegano gli esperti di 3B Meteo -. Domenica pertubata con piogge e rovesci fino al mattino, in attenuazione a partire dal pomeriggio. Nevicate abbondanti sulle Alpi a partire da 700-1000m di altitudine. Residua instabilità lunedì, poi possibile miglioramento".