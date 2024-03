Maltempo: allerta gialla a Milano, a rischio Seveso e Lambro

Ancora maltempo a Milano. L'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata prolungata fino a domani, 4 marzo, alle 6 del mattino. A diramarla il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Nella giornata di lunedì i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, come spiegano gli esperti di 3B Meteo. "Graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1814m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest".

La protezione civile raccomnada di chiamare la Centrale operativa solo per segnalare reali emergenze o per interventi. Si consiglia di restare aggiornati sulle condizioni metereologiche e di mettere al sicuro le automobili e i locali o le abitazioni che si trovano al piano strada. Inoltre, sarebbe opportuno evitare le zone allagabili come i ponti o i sottopassi, oltre agli argini dei corsi d'acqua. Il Centro operativo di Milano della protezione civile è attivo per monitorare Seveso e Lambro.

La sala operaiva della protezione civile può essere contattata al numero 02.88465002. Per rimanere aggiornati scaricare l'app Sistema di allerta della protezione civile dal sito del comune di Milano.