Temporali forti: diramata allerta gialla per domenica 9 giugno

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali a partire dalle ore 11 di domenica 9 giugno. Già nelle scorse ore, come riportato da MilanoToday, le previsioni di 3bmeteo.com avevano segnalato come l'anticiclone sulla Lombardia avesse "vita breve" ed erano in arrivo altri nubifragi e possibile grandine.

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani per l'aggiornamento e l'emissione dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.



Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale è attivo per coordinare eventuali interventi.