A Milano rischio temporali forti: scatta l'allerta gialla in città

Nuova perturbazione a Milano dove l'ondata di maltempo non si arresta. La protezione civile del Comune ha diramato l'allerta gialla per rischio temporali forti a partire dalle 18 di lunedì 10 giugno e fino alle 6 del mattino di martedì.

"Si avvicina una nuova perturbazione che riporterà acquazzoni e temporali a partire da Alpi e Prealpi - fanno sapere gli esperti di 3B Meteo -. Sarà il preludio a una settimana molto instabile. La Lombardia verrà infatti ripetutamente raggiunta da fronti instabili che porteranno rovesci e temporali a più riprese almeno fino a giovedì, localmente anche di forte intensità e con grandine".

Le raccomandazioni

Visto il rischio moderato, la protezione civile ha stilato un vademecum con consigli di comportamento utili in caso di temporali forti. Si sconsigliano attività all'aperto, salvo casi inderogabili, e comunque da effettuare con attenzione evitando luoghi o locali sotto il livello stradale, in zone allagabili come sottopassi e ponti.

Si suggerisce di mettere al riparo tutto ciò che sta al livello stradale, dai locali ai dehors, e di posizionare l'auto in zone sicure affinché non vengano colpite da grandine o da oggetti volanti. Si suggerisce di evitare le zone vicine gli argini dei fiumi o in prossimità di corsi d'acqua. I livelli di Seveso e Lambro verranno costantemente monitorati.