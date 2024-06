Maltempo a Milano, diramata l'allerta gialla: attesi forti temporali

Il maltempo si abbatte ancora su Milano. Diramata l'allerta gialla per rischio temporali forti a partire dalla mezzanotte del 21 giugno e per le successive 24 ore. La protezione civile ha diffuso il consueto vademecum con i consigli da seguire. I corsi d'acqua, nello specifico Seveso e Lambro, saranno costantemente monitorati.

Si suggerisce di evitare attività all'aperto salvo in casi eccezionali. Proteggere i locali che si trovano al livello stradale e le automobili che potrebbero essere colpite da grandine o da oggetti volanti. Anche per la sicurezza personale si suggerisce di evitare i locali a livello stradale, le zone allagabili come i sottopassi e gli argini dei fiumi.

Le previsioni

"Su Milano la seconda parte della settimana vedrà un deterioramento delle condizioni meteorologiche, causa l'indebolimento dell'anticiclone", spiegano gli esperti di 3B Meteo. A partire da oggi a Milano arriveranno gradualmente le correnti umide da sudovest, cariche di silt sahariano. "Venerdì ancora molte nubi con il rischio di qualche breve acquazzone o temporale, specie a metà giornata e poi nuovamente in serata. Sabato temporaneo miglioramento per una bella giornata di sole. Domenica si preannuncia perturbata con piogge e rovesci frequenti e clima più fresco", concludono.