Rischio temporali forti su Milano: scatta l'allerta meteo

Torna il maltempo su Milano. Diramata l'allerta gialla per rischio temporali forti a partire dalle 14 di domenica 2 giugno e fino alla mezzanotte di lunedì 3. La protezione civile ha fornito una serie di indicazioni e consigli di comportamento. Si suggerisce di provvedere alla protezione dei locali che si trovano al piano strada e delle automobili che potrebbero essere colpite da grandine o oggetti volanti.

Si consiglia di evitare le zone sotto il livello stradale, quelle allagabili come ponti e sottopassi, limitare gli spostamenti esterni e non sostare nei pressi dei corsi d'acqua. Verranno monitorati costantemente i livelli di Lambro e Seveso.

Le previsioni

"La prossima settimana vedrà il ritorno di variabilità atmosferica tra lunedì e martedì con qualche piovasco o breve temporale, poi da mercoledì il graduale rinforzo dell'anticiclone favorirà alcuni giorni di tempo buono e soleggiato con temperature in rialzo su valori tipicamente estivi", fanno sapere gli esperti di 3B Meteo.

La giornata di lunedì a Milano sarà poco nuvolosa e non sono previste piogge. Le temperature potranno raggiungere i 25 gradi. Ancora pioggia, in forma di temporali, è prevista per la serata di martedì 4 giugno.