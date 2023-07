Ancora un'allerta meteo per temporali a Milano

Prima dell'arrivo del sereno, c'è spazio per un altra allerta meteo. Continua la grande instabilità che caratterizza anche l'area di Milano negli ultimi giorni. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla (rischio ordinario) per temporali e vento forte fino a mercoledì mattina, mercoledì 26 luglio.

A seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città nelle scorse ore, il Comune di Milano ha già predisposto la chiusura di tutti i parchi recintati e il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree alberate aperte. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile resta attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Come è stata la fase acuta del nubifragio?

La fase acuta di maltempo ha interessato la Lombardia dalla mattinata di lunedì 24 luglio e fino alla notte del 25. Un ampio sistema depressionario in avvicinamento dall'atlantico ha dato vita a diversi nuclei temporaleschi in rapida evoluzione dall’ovest della regione verso est, interessando principalmente le Alpi, le Prealpi e l'alta pianura. Al passaggio, la rete Idro-Nivo-Meteo di Arpa Lombardia ha registrato numerose forti raffiche di vento. Il 24 luglio i valori più elevati sulla pianura occidentale sono stati rilevati dalla stazione di Arconate (Milano), dove alle 12.40 sono stati toccati i 104 km/h di raffica. Alle 13.30 la struttura temporalesca ha raggiunto la provincia di Bergamo dove a Tavernola Bergamasca (185 m slm) sono stati toccati i 108 km/h di raffica lineare.

Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni si è assistito al nuovo passaggio di un esteso sistema temporalesco che ha attraversato la regione fra le 3 e le 5 di questa mattina. Durante questa fase la raffica di vento più forte è stata registrata a Milano dalla stazione di via Juvara, con 104 km/h. Poi, il temporale di forte intensità spostandosi verso est ha raggiunto le Prealpi Bresciane facendo registrare ben 115 km/h di raffica dalla stazione di Collio Memmo (BS), posta a 1060 m sul livello del mare.