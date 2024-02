Altra allerta meteo a Milano: pioggia e rischio idrogeologico

Instabilità. Un sostantivo che ben descrive le montagne russe del meteo negli ultimi giorni a Milano e nel resto della Lombardia. Dopo una parantesi di nuvole e sole, la pioggia sembra pronta a fare il suo ritorno. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

A partire dalle 18 di venerdì 1 marzo la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità per via delle intense precipitazioni previste nelle prossime ore. L'allerta è valida per il territorio del nodo idraulico di Milano, un'area all'interno della quale ricadono alcuni dei comuni della provincia di Monza e Brianza, Como, Varese e Lecco.

Le previsioni meteo e l'allerta

Per la giornata di mercoledì 29 febbraio il centro metereologico lombardo segnala al Sud Italia una circolazione di bassa pressione, che risulterà in veloce traslazione verso Nord nel corso delle prossime ore. Sulla Lombardia è quindi prevista una ripresa delle precipitazioni, in prevalenza deboli o molto deboli, nel corso della serata di giovedì. Quota delle nevicate intorno a 1800 metri. Si conferma una ventilazione moderata da Est/Nord-Est in quota sull'Appennino, a tratti forte sui versanti esposti, qui con velocità massime di raffica fino a 50-60 km/h.

Per la giornata del primo marzo sono previste sulla Lombardia precipitazioni in generale deboli e a carattere sparso, a tratti moderate e più continue sui settori prealpini e di alta pianura occidentali. Nel complesso delle 24 ore, sono attesi accumuli tra 5-20 mm su settori prealpini e di pianura centro-orientali, tra 15-30 mm su quelli occidentali e Appennino. Scarsi gli apporti sulle Alpi, al più fino a 10-15 mm su Retiche Centrali e Occidentali. La fase più intensa delle precipitazioni sarà maggiormente probabile nella seconda metà del giorno e soprattutto in serata, in particolare su Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano. Quota delle nevicate generalmente compresa tra 1500-1700 metri, possibile a quote fin verso i 1400 metri in serata su Alpi e Prealpi Occidentali.