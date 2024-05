A Milano è prevista ancora pioggia: scatta l'allerta meteo per maltempo

Ancora pioggia. È quello che succederà all’ombra della Madonnina nella giornata di martedì 7 maggio, tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo di colore giallo (ordinaria, livello di pericolo due su quattro) per rischio idrogeologico sul territorio di Milano, che proseguirà fino alla mezzanotte.

Per il momento non si segnalano particolari criticità, da palazzo Marino hanno puntualizzato che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.

Le previsioni meteo: cosa succederà

Per la giornata di martedì 7 maggio sono attese “precipitazioni sparse, da deboli a moderate e localmente sotto forma di rovesci - hanno puntualizzato gli esperti del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali nella nota diramata lunedì 6 maggio -. Nella prima parte del giorno i fenomeni interesseranno Alpi, Prealpi, Appennino e pianura occidentale, nel pomeriggio i restanti settori di pianura centro-orientali. Si segnala la probabilità di temporali nel pomeriggio sulla pianura (specie settori centromeridionali) e sull'Appennino, seppur non si escluda un marginale coinvolgimento anche dei settori prealpini. Viene considerata come "molto bassa" la probabilità di temporali forti. In serata parziale attenuazione delle piogge. Nel totale della giornata si prevendono accumuli generalmente compresi tra 5-30 mm su parte della pianura e sulle Prealpi Occidentali. Sulla pianura centro-occidentale, in maniera isolata, non si escludono entro il pomeriggio-sera accumuli fino a 40-60 mm”.