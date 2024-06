Ondata di maltempo, le previsioni (e l'allerta) per martedì 4 giugno

Un'altra giornata (l'ennesima) con allerta per maltempo a Milano e in Lombardia. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali regionale, lunedì, ha emanato un'allerta meteo con criticità gialla (di tipo ordinario) per temporali a partire da mezzogiorno di martedì 4 giugno.

Il bollettino diffuso lunedì pomeriggio parlava di rovesci e temporali sulle Prealpi della Lombardia dalla tarda mattinata di martedì. Le piogge, poi, nel corso del pomeriggio dovrebbero diffondersi sempre in altri settori montani e in pianura, anche verso Milano, dove qualche episodio di rovescio temporalesco è previsto per il tardo pomeriggio o la serata.

Anche la giornata di martedì, dunque, potrebbe essere "da ombrello aperto", almeno a sprazzi. Il Comune di Milano ha assicurato che il centro operativo comunale della protezione civile monitorerà i livelli idrometrici di Seveso e Lambro e coordinerà gli eventuali interventi necessari in città.

5 milioni dalla Regione

Intanto, lunedì 3 giugno Regione Lombardia ha stanziato 5 milioni di euro per la manutenzione e la gestione delle opere idrauliche sui fiumi del Milanese: Seveso, Lambro e Olona. Una parte della spesa è correlata direttamente alle conseguenze delle alluvioni di maggio che hanno colpito soprattutto l'hinterland est del capoluogo.