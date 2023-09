Allerta meteo fino a sabato: le regole da seguire

Ancora allerta meteo a Milano, attenzione fino a sabato 23 settembre. Criticità gialla, con rischi idrogeologici e idraulici. La protezione civile, con il centro operativo comunale, fa sapere che monitorerà i livelli di Seveso e Lambro e si occuperà di eventuali interventi.

Come da ordinanza, il comune ricorda di non sostare sotto alberi, cantieri, dehors e tende e di provvedere a sgomberare i balconi da oggetti che possono essere scagliati via facilmente dalle raffiche di vento. Resta vietata la frequentazione dei parchi, specialmente quelli in cui sono ancora in corso le verifiche per la sicurezza. Attenzione anche ad alberi e piante che riportano segni di danneggiamento da precedenti nubifragi. Intanto il comune era già corso ai ripari per la giornata di venerdì 22, chiudendo i parchi recintati.

Forti precipitazioni previste per sabato mattina, mentre un leggero miglioramento dovrebbe arrivare nel pomeriggio con schiarite verso sera. Si prevedono anche venti moderati