Allerta meteo nella notte a Milao

Allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per la serata di oggi, sabato 29 maggio, e la mattina di domenica 30 maggio, in previsione del passaggio di una perturbazione.

Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago a partire dalle ore 21 di oggi, per il monitoraggio. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.

Il weekend inizierà all'insegna della stabilità, ma la tendenza è rivolta a un blando peggioramento tra sabato sera e domenica mattina, con nubi diffuse e acquazzoni sparsi specie sulle aree prealpine e occasionalmente sulle pianure, riporta 3bmeteo.it. Nel contempo avremo un generale calo delle temperature, con ingresso di ventilazione vivace da Est. Avvio di settimana ancora con un po' di variabilità ma in un contesto in prevalenza soleggiato e con caldo in graduale aumento.