Temporali forti in arrivo a Milano, la protezione civile conferma l'allerta arancione

La protezione civile conferma l'allerta arancione per il rischio di forti temporali a Milano. L'avviso è valido fino alle 6 del mattino di lunedì 24 agosto.

Rovesci

"Si evidenzia -si legge nell'avviso diramato dalla protezione civile - che per l'Area Metropolitana milanese si prevede una bassa/molto bassa probabilità di criticità idraulica sul reticolo. Tuttavia la previsione di possibili temporali di forte intensità nel primo pomeriggio e nuovamente in serata di oggi 23/08 e nelle prime ore della notte, non esclude la possibilità di locali innalzamenti dei livelli idrometrici in concomitanza delle precipitazioni più intense e di criticità idrologiche sulla rete di drenaggio urbano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Seveso e Lambro sorvegliati speciali

Il comune, come sempre, attiva il Centro Operativo Comunale (Coc) per tenere sotto controllo i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar. Un'altra allerta gialla riguarda infatti il rischio idraulico e idrogeologico. Pronte anche le squadre di polizia locale, protezione civile e Mm servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.