Allerta meteo per piogge e vento forte a Milano

"Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un avviso di criticità gialla (moderata) per rischio piogge e vento forte per tutta la giornata di domani (lunedì, ndr). Verrà attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, a partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio e l'eventuale attivazione delle misure necessarie". A comuncarlo è Palazzo Marino in una nota.

Le previsioni meteo per lunedì 12 aprile in Lombardia

Il transito di una perturbazione - scrive l'Arpa Lombardia - determina precipitazioni diffuse, per lo più moderate su tutte le aree, localmente forti su Prealpi e alta pianura ma poco probabili. Le precipitazioni interesseranno l'intera regione per tutta la giornata di lunedì, intermittenti sulla bassa pianura, più insistenti altrove, più diffuse e intense tra pomeriggio e prima serata.

Possibile qualche rovescio temporalesco su pianura ed Oltrepò pavese, più probabile sulla pianura centrorientale. Nella seconda parte della giornata previsti rinforzi di vento da Est sulla pianura centrorientale, da Nord altrove; rinforzi da Nordest sul Garda in serata. Possibili raffiche fino a 90 km/h sui settori Nordoccidentali e sul Garda.

Nevicate previste sui settori alpini e prealpini della regione. Limite della neve inizialmente tra 1300 e 1500 m; dal primo pomeriggio in abbassamento fino a 800 - 1000 m; a 2000 m neve fresca fino a 30 - 50 cm in 24h. Sarà cura del Centro Funzionale della Lombardia rivalutare nella mattina di domani 12/04 le previsioni meteo e i possibili effetti al suolo, per aggiornare i codici colore di allerta sul territorio lombardo.