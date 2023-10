Allerta gialla a Milano: attesi violenti temporali e vento

Annunciata per oggi, 20 ottobre, l’allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico, temporali e vento forte. L’amministrazione comunale fa sapere che è attivo il centro operativo della protezione civile per il monitoraggio di Seveso e Lambro ed eventuali interventi in città. Ai milanesi si suggerisce di non sostare sotto alberi, impalcature, dehors e tende.

"Un'intensa ed estesa perturbazione atlantica interesserà la Regione causando una fase di acuto maltempo nel corso di domani. Le piogge previste saranno da moderate a diffuse su tutto il territorio, persistenti per gran parte della giornata e localmente forti su Alpi e Prealpi, dove saranno previsti accumuli elevati", si legge nel bollettino meteo diffuso dalla protezione civile di regione Lombardia, che ha diramato l'allerta. "Attesi venti tra moderati e forti da sud est in pianura, fino a molto forti dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare in Oltrepò e Valchiavenna", conclude il bollettino.

“Piogge e temporali in rapida estensione dal nordovest al triveneto, a tratti anche forti. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 22”, affermano da 3b Meteo. Il tempo in Lombardia resterà instabile anche sabato, mentre si attendono schiariture per la giornata di domenica.