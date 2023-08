Allerta meteo arancione a Milano: divieti e chiusure in vigore oggi

Milano si prepara alla nuova ondata di maltempo. Per oggi, venerdì 4 agosto, giornata in cui in città è in vigore un'allerta meteo arancione per il rischio di temporali forti, palazzo Marino ha deciso di disporre alcuni divieti per i cittadini, che si aggiungono alla chiusura dei parchi recintati già disposta dopo il doppio nubifragio del 24 e 25 luglio scorsi.

"Durante le allerte meteo vige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte", ha fatto sapere il comune in una nota. E ancora: "Considerata la situazione meteo avversa si raccomanda altresì di evitare le aree con impalcature dei cantieri, dehors e tende e ai proprietari si chiede di metterle in sicurezza", chiaramente per evitare danni causati dalle raffiche che potrebbero raggiungere velocità importanti.

"È importante - ha continuato palazzo Marino nel suo appello rivolto ai cittadini - anche provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". E proprio per la giornata di venerdì 4 agosto sono stati chiusi tutti i cimiteri e i mercati sotto gli alberi, quindi Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia. Il centro operativo comunale è già stato attivato per coordinare eventuali interventi per i danni dovuti al maltempo.