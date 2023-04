Rinnovata l'allerta meteo su Milano

Visto il perdurare della perturbazione, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha confermato anche per giovedì e fino a venerdì 21 aprile, un'allerta meteo gialla (moderata) per rischio idrogeologico. Allerta gialla (rischio moderato) anche per rischio idraulico su Milano fino a giovedì sera. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo per venerdì

A Milano, venerdì, secondo gli esperti di 3bmeteo, ci saranno cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1961m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

La circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; su Prealpi occidentali e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Asciutto in serata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Asciutto in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 1950 metri.