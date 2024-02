Pioggia a Milano, continua l’allerta: monitorati Seveso e Lambro

Cielo grigio e pioggia a catinelle. È quello che sta succedendo a Milano nella giornata di lunedì 26 febbraio e la protezione civile della Regione Lombardia ha diramato una allerta meteo di colore giallo (livello di pericolo due su quattro) per rischio idrogeologico.

Il centro operativo comunale (Con) della protezione civile di Milano sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città, fanno sapere da palazzo Marino.

Le previsioni meteo

“Per il pomeriggio di oggi 26/02 sono previste precipitazioni moderate diffuse persistenti per tutta la giornata anche se con intensità variabile, localmente forti sulle 12-24 ore (anche a carattere di rovescio dal tardo pomeriggio) - hanno scritto nella nota di allerta i meteorologi del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Nel pomeriggio-sera di oggi i valori cumulati di precipitazioni totali saranno prevalentemente compresi tra 15 e 30 mm nelle 12 ore, con valori più alti sui settori centro orientali; possibili picchi isolati di 30-40 mm nelle 12 ore sui settori meridionali e orientali a causa della (relativamente debole) componente convettiva del sistema. Limite delle nevicate inizialmente a 700-1000 metri sui settori occidentali, 1000-1200 metri su quelli orientali, in possibile risalita nel corso del pomeriggio fino a 1000 sui settori occidentali, 1300-1400 su quelli orientali, seppur con incertezza legata alla locale intensificazione delle precipitazioni e alle condizioni termiche locali delle valli più strette. Si prevedono venti moderati con rinforzi su pianura ed Appennino. Sulla pianura orientale, nel pomeriggio, saranno possibili raffiche fino a 65 km/h”.

“Anche per la giornata di domani 27/02 sulla Regione permarranno correnti meridionali perturbate - hanno puntualizzato gli esperti -. Attese precipitazioni diffuse, da moderate a forti con valori prevalentemente di 15-30 mm nelle 12 ore (possibili picchi isolati fino a 35-40 mm nelle 12 ore sui settori orientali o sulle Prealpi), di 30-60 mm nelle 24 ore (possibili picchi sparsi fino a 80 mm sui settori orientali dal pomeriggio di domani). In termini di evoluzione temporale durante la giornata, fino al mattino le precipitazioni saranno più intense sui settori centro-orientali, dal pomeriggio su quelli meridionali. Limite delle nevicate variabile tra a 1000 e 1400 metri sui settori occidentali, tra 1200 e 1600 metri su quelli orientali; alle quote inferiori ai 1200 metri possibili. Si prevedono venti moderati/forti su Pianura Orientale e Garda, in particolare nella notte e mattino (valori medi fino a 50 km/h e raffiche fino a 70 km/h), con parziale attenuazione nel pomeriggio”.