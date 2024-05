A Milano prevista tanta pioggia: scatta l'allerta meteo

Le condizioni meteorologiche a Milano sono in rapido cambiamento nelle prossime ore, con possibili rovesci intensi. A partire dalle 6 di martedì 7 maggio è in vigore un'allerta meteo di codice giallo per 'rischio idrogeologico' (indice di pericolo due su quattro) annunciata dalla protezione civile della regione Lombardia.

Da palazzo Marino fanno sapere che il centro Operativo Comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo

“Il progressivo avvicinamento di un nucleo depressionario dalla Francia apporta un rinforzo di correnti umide Sud occidentali, responsabili delle prime deboli piogge sul Nord Italia”, hanno spiegato gli esperti.

“Nella seconda parte della giornata di oggi 06/05 si prevedono nuove e deboli precipitazioni tra Alpi e Prealpi, con possibili isolati rovesci, mentre saranno occasionali o assenti i fenomeni tra pianura e Appennino. Tra la serata e la successiva nottata è attesa una moderata intensificazione delle piogge sulle Prealpi Occidentali”.

“Per la giornata di domani 07/05 sono attese nuove precipitazioni sparse, da deboli a moderate e localmente sotto forma di rovesci - hanno puntualizzato gli esperti -. Nella prima parte del giorno i fenomeni interesseranno Alpi, Prealpi, Appennino e pianura occidentale, nel pomeriggio i restanti settori di pianura centro-orientali. Si segnala la probabilità di temporali nel pomeriggio sulla pianura (specie settori centromeridionali) e sull'Appennino, seppur non si escluda un marginale coinvolgimento anche dei settori prealpini. Viene considerata come "molto bassa" la probabilità di temporali forti. In serata parziale attenuazione delle piogge. Nel totale della giornata si prevendono accumuli generalmente compresi tra 5-30 mm su parte della pianura e sulle Prealpi Occidentali. Sulla pianura centro-occidentale, in maniera isolata, non si escludono entro il pomeriggio-sera accumuli fino a 40-60 mm”.