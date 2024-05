Maltempo a Milano, scatta l'allerta meteo rossa: sorvegliati Seveso e Lambro

Pioggia battente su Milano. Letteralmente. Precipitazioni talmente forti che potrebbero far esondare i fiumi Seveso e Lambro. È quello che succederà nella giornata di martedì 21 maggio, tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha emesso una allerta meteo di colore rosso (elevata, grado di pericolo quattro su quattro) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte. Non è il solo avviso di criticità, gli esperti hanno diramato una allerta arancione per rischio idraulico a partire dalle ore 21 e gialla per rischio temporali a partire dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Da palazzo Marino fanno sapere che “è stata convocata un'Unità di Crisi Locale (Ucl) per la pianificazione delle attività operative e la dislocazione delle squadre sul territorio”.

Le previsioni meteo: cosa succederà

“Nel corso del pomeriggio di oggi 20/05 previsti rovesci e temporali, anche organizzati in multicella, sulle zone meridionali della Regione ed in estensione verso Nord-Est - hanno scritto gli esperti del monitoraggio rischi naturali -. Tra il tardo pomeriggio e la sera un minimo depressionario, in risalita sul Golfo Ligure, richiamerà flussi molto umidi da Sud-Est negli strati medio-bassi favorendo sulle zone meridionali e centrali l’intensificare delle precipitazioni con possibili nubifragi, tra la serata e la tarda serata, e persistenti nella notte . Si segnalano precipitazioni meno intense sulle zone Alpine. Possibili locali cumulate orarie anche di 30mm. Ventilazione in pianura moderata o forte orientale, con locali rinforzi durante gli eventi convettivi più intesi.

“Nella notte e nel corso della mattinata di domani 21/05 persisteranno ancora intensi flussi umidi Sud orientali, che potranno determinare sulle zone di pianura e sulle zone pedemontane cumulate tra 40 e oltre 80 mm in 12 h - hanno puntualizzato gli esperti -. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio l’allontanamento del minimo depressionario verso Nord-Est favorirà una progressiva attenuazione delle precipitazioni sulle zone centro occidentali, ma risulteranno ancora intense sulle zone centro-orientali. Precipitazioni in generale attenuazione in serata, seppur con la possibilità nuovi di rovesci sparsi o locali temporali in tarda serata a partire dalle zone occidentali, in estensione verso Est. Nell’intera giornata non sono esclusi picchi di precipitazione in 24 ore tra 60 e 100 mm sulle zone di alta pianura. Si evidenzia inoltre il possibile carattere convettivo degli eventi”.