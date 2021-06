È stata diramata un'allerta meteo per Milano, rischio giallo dalle 18

Non si esaurisce il maltempo su Milano: altra allerta meteo

Ancora maltempo. Dalle 18 di oggi, lunedì 7 giugno, e fino alle 12 di domani, martedì 8, sarà in vigore un'allerta meteo codice giallo - livello di pericolo due su quattro - per temporali forti a Milano.

Dopo gli acquazzoni del weekend, non si ferma quindi l'ondata di maltempo sul capoluogo meneghino, che continua a fare i conti con le piogge. "Per il pomeriggio di oggi 07/06, previsto un flusso umido dai quadranti settentrionali in quota su tutta la Lombardia, a disporsi da Est dal tardo pomeriggio con progressivo aumento delle condizioni instabili - si legge nel bollettino della protezione civile, che ha diramato l'allerta -. Dalle prime ore del pomeriggio precipitazioni a carattere convettivo e temporalesco, a interessare prevalentemente e con maggior probabilità di fenomeni intensi la fascia alpina e prealpina, successivamente i fenomeni temporaleschi potranno estendersi all'Appennino e alla Pianura e con maggior probabilità sulla parte occidentale".

"Per la giornata di domani 08/06 persistono condizioni instabili, con precipitazioni anche a carattere temporalesco che potranno interessare nella notte/primo mattino la pianura centro occidentale; fenomeni in attivazione nel corso della mattinata prevalentemente concentrati sulla fascia alpina e prealpina, nel pomeriggio nuova possibile estensione ai settori di pianura, con un coinvolgimento più probabile della parte centro occidentale. In serata progressiva attenuazione ed esaurimento dei fenomeni sulla fascia di Pianura e Prealpi, possibili rovesci residuali sui settori alpini", concludono le previsioni degli esperti regionali.

Nel pomeriggio di sabato, proprio a causa del vento e delle piogge, due alberi di oltre 10 metri sono crollati all'angolo tra via Vallazze e viale Lombardia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Foto - L'allerta meteo per oggi