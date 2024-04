Maltempo a Milano: allerta meteo per vento forte

Allerta maltempo per vento forte a Milano dalle 6 di martedì mattina a mezzanotte. Dunque per quasi tutta la giornata di martedì 16 aprile. L'allerta è di colore giallo, equivalente a "rischio ordinario". Lo ha lanciato il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.

Come sempre in questi casi, la raccomandazione è quella di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati, nonché nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Le previsioni

In Lombardia, dopo un weekend estivo, aumentano e si rinforzano i venti da nord, senza conseguenze in termini di precipitazioni, a parte qualche sporadico rovescio. Nel corso della settimana sono in attesa correnti più fredde da nord e temperature più basse, anche sotto le medie da metà settimana.