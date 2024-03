Temporali e raffiche di vento: nuova allerta meteo a Milano

Il maltempo preoccupa di nuovo Milano. Dalle 18 di oggi, sabato 2 marzo, in città è in vigore una nuova allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico emessa dalla protezione civile di regione Lombardia. "Una profonda ed estesa area di bassa pressione in avvicinamento dalla Francia rinnova le condizioni di maltempo sulla Regione nella giornata di oggi. Nelle prossime ore precipitazioni diffuse di debole intensità tenderanno a concentrarsi sui settori alpini e prealpini, oltre che sulla pianura occidentale. I fenomeni risulteranno più continui e persistenti sulle Prealpi Varesine e sulla Valchiavenna, altrove precipitazioni più irregolari e intermittenti. Sui settori occidentali sono previste le cumulate maggiori, fino a 15-20 mm nelle 12 ore", si legge nel bollettino meteo del Pirellone.

"Venti in progressivo rinforzo dal tardo pomeriggio su pianura e in particolare sui settori occidentali, ventilazione meridionale in montagna, con raffiche più forti dalla sera in particolare sull'Appennino Pavese e sulla Valchiavenna", si legge ancora nelle previsioni.

Domenica la situazione potrebbe essere ancora più delicata. "Nuovo peggioramento atteso sulla Lombardia nel corso della giornata di domani 03/03. Nella prima metà del giorno precipitazioni deboli diffuse sui settori alpini, in Appennino e sulla pianura occidentale, meno probabili ad Est. Dalle 12:00 circa alla mezzanotte tendenza al peggioramento su tutta la pianura, soprattutto ad Ovest, Appennino e Prealpi Varesine, zone per le quali sono attesi i fenomeni più intensi e persistenti, in particolare tra le 18:00 e la mezzanotte", prosegue il documento d'allerta della protezione civile.

"Ventilazione in deciso rinforzo da Est in pianura sin dalle prime ore della notte, tendente ad insistere sino in serata. I fenomeni più intensi sono previsti in pianura nella fascia oraria 9:00 - 21:00. Nelle zone di pianura il vento medio potrà raggiungere i 45 km/h e le raffiche attorno ai 65 km/h, più probabili - concludono le previsioni - nella fascia oraria tra le 12:00 e le 18:00".