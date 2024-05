Doppia allerta meteo a Milano: nuovi temporali in arrivo, le previsioni

Ancora allarme maltempo a Milano. Per il capoluogo meneghino è stata infatti emanata dalla protezione civile di regione Lombardia una doppia allerta meteo: di codice giallo per rischio idrogeologico e dello stesso codice per temporali.

"Confermata l'allerta emanata ieri dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia per criticità gialla per rischio idrogeologico, cui si aggiunge oggi l'allerta gialla per rischio temporali", ha annunciato in una nota il comune di Milano. "Il centro operativo comunale della protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città", ha segnalato palazzo Marino.

"Sulla regione è prevista per la giornata di oggi marcata instabilità con frequenti e intermittenti rovesci e temporali, più diffusi nel pomeriggio e che potranno interessare anche la pianura. Si segnala la possibilità di fenomeni localmente forti, ma con bassa probabilità di eventi persistenti e organizzati. Attenuazione dei rovesci entro sera", si legge nelle previsioni meteo degli esperti.

"Il transito sull'arco alpino di un impulso più instabile associato alla depressione che persiste sull'Europa, porterà precipitazioni sparse dalla mattinata di domani 23/05, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Previsti nella prima parte della giornata fenomeni più insistenti sui settori occidentali, più diffusi dalla tarda mattinata e nel pomeriggio. Attese precipitazioni areali con cumulate tra 15 e 30 mm/12h sui settori occidentali e la pianura, con possibili picchi isolati tra 30 e 50 mm/12h nelle zone interessate dai nuclei temporaleschi. Si segnala che - conclude il bollettino - saranno possibili temporali a tratti persistenti, con probabilità medio bassa di fenomeni forti. È attesa inoltre un'intensificazione del vento dai quadranti Sud occidentali sui rilievi di confine".